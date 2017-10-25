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وزير النقل يوقع 3 مذكرات تفاهم مع فرنسا بشأن المترو والسكك الحديدية

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وزير النقل يوقع 3 مذكرات تفاهم مع فرنسا بشأن المترو والسكك الحديدية

03:28 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزير النقل يوقع 3 مذكرات تفاهم مع فرنسا بشأن المترو والسكك الحديدية

هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

باريس - (أ ش أ):
وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، 3 مذكرات تفاهم وإعلان نوايا مع الجانب الفرنسي في مجال مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح الحالية إلى فرنسا.

وقع على مذكرات التفاهم وزير النقل، وجون بيبي رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية؛ للتعاون بين الشركة الفرنسية وهيئة السكك الحديدية المصرية، تضمنت الدعم الفني وتنمية المهارات والتدريب المستمر للعاملين بالهيئة خاصة المسئولين عن الوظائف الحرجة للسلامة وأفراد التشغيل.

كما تتضمن تقييم المخاطر للسكك الحديدية، فضلًا عن إعلان نوايا التعاون في مجال السكك الحديدية ونظم الإشارات والوحدات المتحركة، وكذلك دراسة التعاون في إنشاء خطوط جديدة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالشبكة الحالية، ودراسة تطوير منظومة نقل البضائع بالسكك الحديدية.

كما وقع وزير النقل الدكتور هشام عرفات ولورانس بتل رئيس شركة "RATP"، مذكرة تفاهم خاصة بدراسة تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق.

كما وقع وزير النقل مع نائب وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، إعلان نوايا بين وفرنسا لتنفيذ دراسة نقل متكامل لمدينة المنصورة من خلال منحة من الجانب الفرنسي بقيمة 500 ألف يورو.

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