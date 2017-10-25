من يفقد سعرات حرارية أكثر أثناء العلاقة الحميمة..الزوج أم الزوجة؟

كتبت- بسمة أبوطالب:

أظهرت دراسة حديثة نشرها موقع "READER'S DIGEST" الأمريكي، المختص بالعلاقات الأسرية، أن 25 دقيقة من ممارسة العلاقة الحميمة، يمكن أن تحرق أكثر من 100 سعر حراري للزوج و 69 للزوجة.

ووفقاً لتقرير طبي لمجلة "New England Journal of Medicine" المختصة بالأبحاث الطبية الحديثة، الرجال يحرقون 21 سعر حراري فقط خلال ست دقائق من ممارستهم للعلاقة الحميمة، وهي المدة المعتادة للعلاقة الجنسية.

وأشارت الدراسة أن السعرات الحرارية التي يحرقها الرجل نتيجة ممارسة العلاقة الحميمة أكبر من النساء، بسبب أن أوزان الرجال أكبر من النساء، بالإضافة إلى بذلهم لمجهود ونشاط جسماني أكبر.

بجانب حرق السعرات الحرارية ، ممارسة العلاقة الحميمة تعمل على مكافحة الأمراض وتحسن الصحة العقلية والمزاجية للزوجين، والحصول على نوم هادئ وتجعلهم يبدون أصغر سناً.