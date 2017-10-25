في 4 أشهر.. ضبط 58.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، إن حملات التفتيش على المجازر والمحلات على مدار الـ 4 أشهر الماضية، نجحت في ضبط 58.5 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

وأشار "سلطان" في تصريح له، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيجري تكثيف حملات مديرية الطب البيطري على المجازر ومحلات الجزارة خلال الفترة المقبلة؛ للتأكد من صحة الأختام.

وأضاف المحافظ أنه جرى ضبط ٩ أختام مزورة بمنطقة حوض ١٢ بالمعمورة، مشددًا على أنه سيتم ضبط أي مخالفة وتحويل المتسبب فيها للنيابة للتحقيق حفاظًا على صحة المواطنين.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، ضبطت في وقت سابق، مجزرًا دون ترخيص بمنطقة حوض ١٠ بالمعمورة، يذبح الحيوانات الهزيلة والمريضة والمحظور ذبحها، وختمها بأختام مزورة.