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للمرة الثالثة.. تجديد حبس 236 مشجعًا من "وايت نايتس" في أحداث برج العرب

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مصراوي Masrawy

للمرة الثالثة.. تجديد حبس 236 مشجعًا من "وايت نايتس" في أحداث برج العرب

03:05 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال المحامي الحقوقي محمد حافظ: "إن المحكمة العسكرية المنعقدة بالعامرية غربي الإسكندرية، قررت اليوم الأربعاء، تجديد حبس 236 مشجعًا من ألتراس "وايت نايتس" التابع لجماهير نادي ، 30 يومًا، على خلفية اتهامهم بأعمال عنف وشغب في ملعب برج العرب، عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي في يوليو الماضي ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف حافظ في تصريح صحفي، أن قرار المحكمة بالتجديد جاء للمرة الثالثة على التوالي، لافتًا إلى أن هيئة المحكمة أرجأت نظر القضية إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل.

كانت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، أحالت القضية رقم ٩٩٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني والمتهم فيها 236 من مشجعي نادي الزمالك بتحطيم وإتلاف مدرجات الجيش بمدينة برج العرب، للنيابة العسكرية للتحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تتعلق بتحطيم الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الألتراس، وارتداء "تيشرتات" مدون عليها عبارات تحريضية.

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