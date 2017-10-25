الكنيسي عن اتهام "مذيعة الهيروين" بفشل نقابة الإعلاميين: "معذورة"

كتبت- عايدة رضوان:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن المذيعة شيماء جمال، مقدمة برنامج "المشاغبة"، على قناة "ltc "، والشهيرة بـ"مذيعة الهيروين"، التي تم إيقافها عقب استخراج كيس يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء، "معذورة".

وأضاف الكنيسي، في تصريحات لمصراوي: "شيماء معذورة، لأنها تفسر الأمور بهذا الشكل، لكن لما تشوف إن النقابة هتوقف أحمد موسى هتفهم إن النقابة لا تفرق بين إعلامي وآخر".

واستنكرت شيماء جمال، في تصريحات لمصراوي، أمس الثلاثاء، ما وصفته بـ" الفشل الذريع"، لنقابة الإعلاميين في تنفيذ قرارها بوقف الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، بقناة "صدى البلد"، على خلفية عرض تسريب تسجيل "مفبرك" لأحد الناجيين من معركة الواحات.

وأوضح نقيب الإعلاميين، فيما يخص تأخر تنفيذ قرار إيقاف أحمد موسى، أن اللبس الواقع في الاختصاصات فيما بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين هو السبب في تأخر إيقاف الإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا أن النقابة مستمرة في قرارها واتخاذ إجراءاتها.