"تنشيط السياحة" تبحث زيادة الحركة الوافدة من إيطاليا

كتب- مصطفى المنشاوي:

عقد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، اجتماعا مع العديد من منظمي الرحلات للتباحث حول آليات التسويق المشترك لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من ايطاليا إلى مصر.

يأتي ذلك على هامش المشاركة المصرية في معرض المقتنيات المصرية بمتحف الآثار IL MUDEC بميلانو، وفى إطار توطيد العلاقات مع الجانب الإيطالى وفى ضوء المساعى الحثيثة لاستعادة حركة السياحة الوافدة.

وقال الدميري، في بيان اليوم الأربعاء، إن أهمية الاستفادة من الأحداث السياحية المختلفة في الترويج للمقصد السياحى المصرى، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الإيطالية على مستوى أصعدة عديدة وخاصة فيما يتعلق بالملف السياحى حيث تحظى مصر بمكانة خاصة لدى الشعب الإيطالي.

وصرح السفير إيهاب أبو سريع القنصل المصري لعام بميلانو، أنه في إطار احتفاء المدينة والمتحف بالحضارة المصرية القديمة والعلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا يقوم المتحف علي هامش المعرض المصري بعرض فيلم تسجيلي عن الجالية الإيطالية التي عاشت في مصر في فيما بعد الحرب العالمية الثانية وإسهاماتها في الاقتصاد المصري في تلك الفترة وحتي الستينات من القرن الماضي.