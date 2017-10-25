الصحة: ضبط 16 عبوة دواء مجهولة المصدر يروج لها عبر "فيسبوك"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 16 عبوة دوائية من مستحضر "Tysabri vail"، غير مسجل بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، يروج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بإجمالي قيمة مالية 144 ألف جنيه.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن العبوات التي تم ضبطها تستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي والعصبي، مشيرة إلى أنه تم تتبع إحدى صفحات "فيسبوك" والتي كانت تروج لهذا الدواء.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنه بالتقصي والبحث تم وضع خطة محكمة لضبط آحد المندوبين بمنطقة القصر العيني بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة بقسم قصر النيل والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشآن المخالفات المضبوطة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المريض المصري وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات غرضها الإضرار بالمواطن والصالح العام، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية والمرورية أينما وجدت الأدوية سواء بالصيدليات أو المخازن أو الشركات وحتى وإن كانت معروضة على مواقع التواصل الاجتماعي.