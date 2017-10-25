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الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

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مصراوي Masrawy

تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

02:51 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

شريف إسماعيل

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تستعد لاستحداث منصب جديد داخل كل وزارة تحت مسمى "الوكيل الدائم" ليكون بمثابة الذاكرة السياسية داخل كل وزارة.

وقال المصدر لمصراوي، إن الحكومة تستعد لطرح شروط شغل الوظيفة في الصحف خلال الفترة المقبلة، بعد أن تنتهي اللجنة المختصة من تحديد شروط شغل الوظيفة الجديدة.

وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات سابقة، إن مسودة قانون الخدمة المدنية حصرت مهام المساعد في معاونة الوزير في مهنه او مهام معينة دون منحه اية اختصاصات، بينما منحت الوكيل الدائم حزمة من الاختصاصات التي تمكنه من الحفاظ علي الاستقرار المؤسسي للوزارة، في نطاق دوره الإشرافي علي قطاعات الوزارة.

وينص قانون الخدمة المدنية على أن "يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والمتابعة تحت إشراف الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم".

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مصراوي Masrawy

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