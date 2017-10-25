مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

كتب ــ محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد إجراء التعديلات عليها من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 5 أبواب تشمل عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز للمستثمرين.