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التعليم تكشف طريقة توزيع "أعمال السنة" بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

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مصراوي Masrawy

التعليم تكشف طريقة توزيع "أعمال السنة" بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

02:49 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أرسلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، خطابًا للمديريات التعليمية، لتحديد آلية احتساب درجات الطالب للمواد الأساسية، وحظر تطبيق الامتحانات التحريرية الشهرية لرصد درجات أعمال السنة.

ونص القرار على أنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017، الصادر بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011، الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي، بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، والذي ورد به عملية احتساب درجات الطلاب للمواد الأساسية على النحو التالي:

أولًا: الصفين الدراسيين (الأول والثاني الابتدائي): يمنح الطلاب بالصف الأول والثاني الابتدائي تقديرات فقط على النحو التالي:

"ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول، دون المستوى ويحتاج إلى رعاية"، ويحظر عقد امتحانات تحريرية شهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

ثانيًا: عملية احتساب درجات الطلاب بالصفوف الدراسية من الثالث وحتى الثاني الإعدادي.

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ونص القرار على أن تكون الدرجات المخصصة للأنشطة الصفية لكل صف دراسي من الصفوف المشار إليها، مطبقة كل شهر من الأشهر الثلاثة بالفصل الدراسي، ثم تقسم على 3، ويضاف المتوسط "الناتج" على الدرجة الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي المشار إليها بالجدول.

ويحظر عقد امتحانات تحريرية شهرية للصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأكد القرار على التنبيه مشددًا على جميع الجهات المعنية، بالالتزام بما ورد من تعليمات، معه اعتبار الموضوع هامًا جدًا، وتحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.

يذكر ان حالة من الارتباك انتابت المدارس بعد إلغاء امتحانات "الميد تيرم"، حيث اتجه بعضها لتطبيق الامتحانات الشهرية التحريرية، كوسيلة لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، وبعضها أجرت امتحانات "ميد تيرم" بالمخالفة لقرار الوزارة، ما أثار غضب أولياء الأمور.

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