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نائبة وزير الصحة تستعرض الاستراتيجية القومية للسكان أمام مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

نائبة وزير الصحة تستعرض الاستراتيجية القومية للسكان أمام مجلس النواب

02:46 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

نائبة وزير الصحة تستعرض الاستراتيجية القومية للسكان أمام مجلس النواب

الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان

كتب – أحمد علي:
عرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الاستيراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن عددا من المحاور.

وأكدت وكيل وزارة الصحة للسكان ضرورة تنسيق الجهود بين كل الوزارات وتدريس مناهج الثقافة السكانية، ودمج المفاهيم السكانية في المناهج ونحن في تواصل مع وزارة التربية التعليم لمراجعة المناهج الرأسية والأفقية؛ لمناقشة المفاهيم السكانية في صورة أنشطة.

وكشفت عن أن تقرير التعداد السكاني هام جدا، ويتم تحليله إحصائيا من الآن وسينتهي بعد أسبوعين، وهذا سيوضح الرؤى والخطط التي سنسير عليها.
وطالبت بضرورة توعية الذكور باستيراتيجية التنمية السكانية، فضلا عن السيدات، فـ٦٠ ٪‏ فقط من السيدات يتواصلن مع وزارة الصحة لتنظيم الأسرة، و٢٠٪‏ من السيدات يعتمدون على تنظيم الأسرة بشكل خاص.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد فوزي المستشار السابق لوزارة الصحة، إن حل المشكلة السكانية بسيط جدا، وهو العمل على الأرض وليس على المكاتب، وتحديد مهام الوزارات المختلفة لضبط إيقاع الإنجاب في ، مشيرا إلى أن الرسائل الإعلامية شيء، مطلوب ولكنه ليس الحل، فلابد من إيجاد آلية للتدخل.
واقترح "فوزي"، عمل نموذج ينفذ على الأرض لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجهنا منذ أكثر من ٣٠ سنة، وانتقد عدم التعاون والتداخل بين الجهات والوزارات لحل المشكلة السكانية، مشكلة التنمية في مصر سببها مشكلة السكان .
وقال، إن وسائل تنظيم الأسرة ليست الحل ولكن يوجد عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية تساهم في زيادة الإنجاب، مشيرا إلى أن التنمية الشاملة هي الحل الوحيد للمشكلة السكانية بمعنى أن كل العوامل التي تؤدي بالأسرة إلى كثرة الإنجاب لابد أن نتدخل لحلها من خلال معالجة الجهل والمشكلة الاقتصادية والفكرية.
ومن جانبه طالب الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي للسكان، أن يكون المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية حتى يحقق أهدافه، ولابد أن يعاد هيكلته.
وتابع أنه يجب تخصيص ميزانية خاصة للاستيراتيجية السكانية، فضلا عن إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بفتح مراكز لتنظيم الأسرة وكذلك مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

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