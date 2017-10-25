المنسق الأممي للإغاثة الطارئة يبحث في صنعاء الأوضاع الانسانية باليمن

صنعاء - (د ب أ):

وصل مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة اليوم الأربعاء إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين والقوات الموالية لهم، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال المسؤول الأممي الدولي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن زيارته تأتي للاطلاع على الأوضاع المتدهورة في اليمن، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها اليمن كمنسق إغاثة طارئة.

وتابع "حضرت إلى اليمن لقلقي البالغ حول الأزمة الإنسانية المتدهورة ، وملايين الأشخاص على شفا المجاعة ويعانون من أسوأ تفشي للكوليرا ، ويحتاجون إلى الخدمات الأساسية من مياه وصحة ونظافة".

وأوضح أنه جاء ليشهد بنفسه ما الذي يحدث في اليمن وما يمكن تقديمه، لافتاً إلى أنه سيبحث مع الجهات المعنية جوانب التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم المزيد من المساعدات مع الشركاء وتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وبحسب لوكوك، فإن الأمم المتحدة تقدم حاليا مساعدات غذائية لسبعة ملايين شخص في اليمن شهريا بالإضافة إلى تشغيل مئات المراكز الصحية للمساعدة في الحد من تفشي وباء الكوليرا.

ويشهد اليمن منذ نحو عامين ونصف، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من جهة ثانية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تدهور الأوضاع الانسانية بشكل غير مسبوق.