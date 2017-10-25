أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: تركيا تنسق معنا عملياتها في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكرملين: تركيا تنسق معنا عملياتها في سوريا

02:48 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الكرملين: تركيا تنسق معنا عملياتها في سوريا

دميتري بيسكوف

موسكو – (أ ش أ):

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن تركيا كدولة مشاركة في عملية (أستانا) تنسق أعمالها في سوريا مع .

وردا على سؤال حول موقف موسكو من محاولة تركيا عقد صفقة مع جماعة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، قال بيسكوف "إن الجانب التركي مسئول عن ضمان الأمن في منطقة خفض التصعيد، وهو ينفذ هذه الوظائف".

وشدد بيسكوف - حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) - على أن تركيا تنسق أعمالها في سوريا مع روسيا باعتبارها دولة مشاركة في اتفاقيات أستانا حول مناطق خفض التصعيد.

هذا المحتوى من

f3a609c421.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعارضة التركية تتحدى أردوغان بالدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة

    أخبار

  • داعش بعد الرقة.. هل انتهت "أسطورتهم التي لا تُقهر"؟ (ملف)

    أخبار

  • طلبا للمال .. أفغان يقاتلون دفاعا عن نظام بشار الأسد

    أخبار

  • صعود وهبوط داعش.. ماذا بعد انهيار حلم "الخلافة"؟

    أخبار

إعلان

9ca08b4731.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا