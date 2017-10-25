الكرملين: تركيا تنسق معنا عملياتها في سوريا

موسكو – (أ ش أ):

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن تركيا كدولة مشاركة في عملية (أستانا) تنسق أعمالها في سوريا مع روسيا.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من محاولة تركيا عقد صفقة مع جماعة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، قال بيسكوف "إن الجانب التركي مسئول عن ضمان الأمن في منطقة خفض التصعيد، وهو ينفذ هذه الوظائف".

وشدد بيسكوف - حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) - على أن تركيا تنسق أعمالها في سوريا مع روسيا باعتبارها دولة مشاركة في اتفاقيات أستانا حول مناطق خفض التصعيد.