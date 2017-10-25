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موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة بضائع وحاويات

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة بضائع وحاويات

03:02 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 25 سفينة بضائع وحاويات

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 25 سفينة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب سجل دخول سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 6 سفن حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضًا سفينتا بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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