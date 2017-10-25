وصول 251 ألف طن قمح وحديد وجازولين لميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، حيث استقبل 7 سفن على متنهم 251 ألف طن بضائع استراتيجية، و1337 سيارة جديدة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع تتضمن قمح وجازولين وحديد بإجمالي وزن 521 ألف طن قادمة من دول أوكرانيا وبلغاريا وتركيا والبرازيل.

وأشار "الغندور" إلى وصول 3 عبّارات من اليونان على متنهم 1337 سيارة ملاكي جديدة، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول هذه الشحنات إلى الميناء بيسر وأمان بعد التأكد من صلاحيتها.