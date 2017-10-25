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إصابة 3 أشخاص في حادث تصام مروع لـ 4 سيارات بالثورة

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في حادث تصام مروع لـ 4 سيارات بالثورة

02:37 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

إصابة 3 أشخاص في حادث تصام مروع لـ 4 سيارات بالثورة

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:

أصيب 3 أشخاص، نتيجة حادث تصادم مروع لـ 4 سيارات ملاكي بمحور الثورة، ما تسبب في وجود ازدحام شديد بالمنطقة، ودفعت إدارة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة بمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور الثورة مع اتجاه العروبة بوقوع حادث مروري، وتصادم 4 سيارات ملاكي نتيجة توقف سيارة مفاجئة في وسط الطريق.

نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان الواقعة لرفع حطام الحادث.

أدى الحادث إلى توقف حركة السيارات في الاتجاه القادم من كوبري الحرفيين، وصولا إلى الكلية الحربية، واتجاه محور الثورة إلى العروبة.

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