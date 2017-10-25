مجلس الدولة يحفظ طلب وزير الرياضة حول قانونية اتحاد الكرة
مجلس الدولة يحفظ طلب وزير الرياضة حول قانونية اتحاد الكرة
02:31 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حفظ الطلب الذي تقدم به المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لأخذ رأي القسم حول الموقف القانوني لاستمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ظل تغاضيه عن توفيق أوضاعه، وفقًا لقانون الرياضة الجديد بالدعوة لإجراء الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل.
وكان وزير الرياضة، أعلن عن إجراء الانتخابات في الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات أواخر الشهر الجاري، فيما يتمسك أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستكمال دورتهم الانتخابية بعضوية المجلس، والتي من المقرر أن تنتهي في 2020.
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