وفد من الإذاعيين الأفارقة يشيد بإدارات واستوديوهات قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أشاد وفد الإذاعيين الأفارقة بالتقنيات المستحدثة بإدارات واستوديوهات قطاع الإعلام والعلاقات بديوان عام وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الإذاعيين الأفارقة، اليوم الأربعاء، لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة.

وتفقد الإذاعيون الأفارقة الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمني بالبلاد.

كما تفقد الإعلاميون الأفارقة التقنيات المستحدثة بقطاع الإعلام والعلاقات في مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلاً عن تفقد استديوهات التصوير والتسجيل الصوتي المتطورة التي أنشئت حديثا بالقطاع بهدف تطوير الرسالة الإعلامية وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمي المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبرات القطاع فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة فضلاً عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعي الأمني لدى المواطنين.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، أطلع الوفد على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية التي تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف.

كما قام الوفد الزائر بجولة تفقدية تضمنت عددا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التي تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملي على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية الإعلام الأمني لوزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية لإيضاح الحقائق المتصلة بأداء الأجهزة الأمنية ومخاطبة الرأي العام العالمي بشأن ما يثار في الخارج من ادعاءات.