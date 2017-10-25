في أحدث تصنيف.. مركز جواز السفر المصري عالميًا وعربيًا وأفريقيًا

كتب - هشام عواض:

احتل جواز السفر المصري المركز الـ 76 في قائمة أفضل جواز سفر حول العالم، والذي يسمح لحامله بالسفر إلى 50 دولة دون تأشيرة، وبذلك تقدم 3 مراكز عن التصنيف الماضي في أحدث مؤشر لموقع "passportindex" العالمي.

وذكرت قائمة أقوى جوازات السفر، أن جواز السفر الإماراتي حافظ على صدارته عربياً ، وفي المركز 26 عالميًا، ويسمح لحامله السفر إلى 129 دولة دون تأشيرة. وجاء خلفه جواز السفر الكويتي ويسمح بالسفر إلى 85 دولة دون تأشيرة. بينما احتلت مصر المركز الثامن عربياً.

وأفريقيًا، تصدر جواز السفر الجنوب أفريقي، ويسمح حامله للسفر إلى 93 دولة دون تأشيرة، وجاءت مصر في المركز الـ 30 بين الدول الأفريقية.

وعالميًا احتل الجواز السنغافوري المرتبة الأولى عالميًا، حيث يمكن لحامله السفر إلى 159 دولة بدون تأشيرة، متفوقًا على جواز السفر الألماني الذي يسمح لحامله بدخول 158 دولة.

وفي المركز الثالث، جاء جواز السفر السويدي مناصفة مع جواز سفر كوريا الجنوبية، حيث يسمحان بدخول 157 دولة، فيما احتل المركز الرابع جوازات سفر كل من الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنرويج واليابان والمملكة المتحدة التي تسمح بدخول 156 دولة.

وعاد المركز الخامس لجوازات سفر لوكسمبورج وسويسرا وهولندا وبلجيكا والبرتغال، حيث يتمتع حاملوها من تأشيرة 155 دولة، أما جواز السفر الأمريكي فاحتل المركز السادس مناصفة مع كندا وأيرلندا وماليزيا 154 دولة.