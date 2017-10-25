ماذا قدم الأهلي والوداد في دوري الأبطال؟

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سحق النادي الأهلي ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مكنته من التأهل للمباراة النهائية بعد غياب 4 أعوام كاملة، على الرغم من هزيمته ذهابًا (2-1).

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح الأخير بفريق اتحاد العاصمة الجزائري من الدور نصف النهائي للبطولة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستعرض «التحرير» فيما يلي ماذا قدم الأهلي والوداد هذا الموسم في دوري الأبطال؟

الأهلي

بدأ المارد الأحمر مشواره في دوري الأبطال 2017، من دور الـ32 الثاني حيث واجه بيدفيست الجنوب إفريقي، وتغلب الأهلي بلقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب السلام بالقاهرة بنتيجة (1-0)، فيما تمكن رجال حسام البدري من التعادل دون أهداف بلقاء العودة الذي أُقيم على ملعب بيدفيست بجنوب إفريقيا، ليصعد الشايطين الحمر لدور المجموعات.

وأوقعت القرعة الأهلي بالمجموعة الرابعة التي ضمت (الواد الرياضي المغربي، وزناكو الزامبي، والقطن سبورت الكاميروني)، وصعد المارد الأحمر كثانٍ للمجموعة برصيد 11 نقطة (جمعهم من 3 فوز وتعادلين وهزيمة، مسجلًا 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3)، خلف الوداد الذي جمع 12 نقطة، فيما حل زاناكو ثالثًا برصيد 11 نقطة، فيما تذيل القطن المجموعة بلا نقاط.

ومن ثم صعد الأهلي إلى الدور ربع نهائي ليلاقي ثان المجموعة الثالثة (الترجي التونسي)، وتعادل العملاق الأهلاوي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدفين لكل منهما، فيما فاز المارد الأحمر على ملعب رادس (2-1).

وفي الدور نصف النهائي واجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، وخسر المارد الأحمر أمام جوهرة الساحل بهدفين لهدف على الملعب الأولمبي بسوسة، وفي لقاء العودة رد الأهلي بسداسية في شباك النجم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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الأرقام تشير إلى أن الأهلي تمكن من تسجيل 21 هدفًا مقسمة إلى (16 أهداف على ملعبه - 5 أهداف خرج ملعبه) حتى الآن فيما استقبلت شباكه 9 أهداف، خلال الـ12 مواجهه، وسجل تلك الأهداف (أحمد حجازي - جونيور أجاي 3 - مؤمن زكريا 2 - عمرو جمال 2 - عبدالله السعيد 2 - وليد أزارو 4 - علي معلول 2 - صالح جمعة - رامي ربيعة - هدف من النيران الصديقة).

الوداد الرياضي

بدأ الوداد الرياضي مشواره في دوري الأبطال 2017، من دور الـ32 الثاني حيث واجه مونانا الجابوني، وتغلب الوداد بلقاء الذهاب الذي أُقيم على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بنتيجة (1-0)، فيما خس الفريق (1-0) في الجابون ليلعب الفريقان ركلات الترجيح والتي قادت الفريق المغربي للصعود بنتيجة (5-4).

وأوقعت القرعة الوداد الرياضي بالمجموعة الرابعة التي ضمت (الأهلي، وزناكو الزامبي، والقطن سبورت الكاميروني)، وصعد الفريق المغربي كأول للمجموعة برصيد 12 نقطة (جمعهم من 4 فوز وهزيمتين، مسجلًا 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3).

ومن ثم صعد الوداد الرياضي إلى الدور ربع نهائي ليلاقي أول المجموعة الثالثة (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)، وتلقى الوداد الخسارة في لقاء الذهاب (1-0) بجنوب أفريقيا، فيما تمكن الوداد من الفوز بهدف نظيف على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي قادت الوداد لنصف النهائي بعد فوزه (3-2).

وفي الدور نصف النهائي واجه الوداد الرياضي نظيره اتحاد الجزائر الجزائري، وتعادلا الفريقان سلبًا على ملعب 5 جويلية بالجزائر، ثم فاز الوداد بثلاثة أهداف لهدف في المغرب.

الأرقام تشير إلى أن الأهلي تمكن من تسجيل 12 هدفًا مقسمة إلى (10 أهداف على ملعبه - وهدفين خرج ملعبه) حتى الآن فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، خلال الـ12 مواجهه، وسجل تلك الأهداف (ويليام جيبور 2 - أمين عطوشي - فابريس نجيسي أونداما - وليد الكرتي 2 - أشرف بنشرقي 4 - نعيم أعراب - صلاح الدين السعيدي).

يذكر أن الأهلي واجه الوداد في 7 مناسبات (6 رسمية، وواحدة ودية)، وحقق الأهلي الفوز 3 مرات وحسم التعادل 3 مواجهات، فيما حقق الوداد فوزا وحيدًا في تاريخه على المارد الأحمر، وأحرز المارد الأحمر 7 أهداف في شباك الوداد خلال المباريات الرسمية، حملت توقيع 7 لاعبين: عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك دا سيلفا ومحمد ناجي جدو ورامي ربيعة ومؤمن زكريا وجونيور أجايي، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف، جاء أولها بأقدام شريف عبدالفضيل بالخطأ في مرماه، ومحسن ياجور (هدفان)، وعبدالرحيم بنكجان، وفابريس وأونداما، ووليد الكرتي.