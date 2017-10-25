هل تتجه البنوك الحكومية لوقف بيع شهادات الادخار ذات العائد 16 و20%؟

التحرير

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تدرس البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة"، وقف أو إلغاء طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 16 و20%، وذلك وفقًا لمصادر مصرفية.

وكانت البنوك قد طرحت هذه الشهادات، عقب قرار تعويم الجنيه المصري فى نوفمبر الماضى، بعائد 20%، وتمثلت مدة الشهادة في نحو 18 شهرا، بينما كان أعلى مستوى للفائدة على الشهادات قبل ذلك لا يزيد على 12.5%، كما تم طرح شهادات أخرى بنسبة عائد بلغت نحو 16%، وتستمر لمدة 3 سنوات، وذلك لجذب قدر كبير من السيولة النقدية فى الأسواق للعمل على خفض معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب جذب المصريين للاكتتاب فى تلك الشهادات، وبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية عقب قرار التعويم، واستمرت البنوك فى طرح هذه الشهادات ولم توقفها حتى الآن.

وقرر البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي

ويقول الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن قرار رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي بواقع 4 نقاط، يعد السبب الرئيسى لاتجاه البنوك لوقف طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، موضحًا أن هذه الشهادات قد حققت الهدف المرجو من طرحها، وهو جذب أكبر قدر من السيولة لدى الجهاز المصرفي.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات لـ"التحرير"، أن قرار رفع الاحتياطي الإلزامى أجبر غالبية البنوك للاتجاه لخفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير أيضا، وبالتالى فلا يوجد أى داع الآن لاستمرار طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.

وقرر البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، وذلك اعتبارا من أكتوبر الجارى.

ويعرف الاحتياطى الإلزامى بأنه إحدى أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها

"المركزي" للتأثير على عدد من المستجدات الاقتصادية، منها السيولة لدى البنك ومعدلات التضخم، ومن خلال تلك الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالعملة المحلية باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزى المصرى بدون عائد، وذلك نظير أن يقوم المركزى بضمان رد هذه الودائع لأصحابها في حالة إفلاس البنك أو تعرضه لأية مشكلات تؤثر على مستويات السيولة لديه.

وأعلن كل من بنكى مصر والإسكندرية عن تخفيض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، وذلك نتيجة قرار المركزى.

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انخفاض التضخم

ويرى الدكتور سامى السيد أستاذ المالية العامة، أن قرار وقف بيع البنوك لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع، يرتبط بانخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم.

وأضاف السيد، أن طرح هذه الشهادات يستهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، مشيرًا إلى أنه فى حالة انخفاضها بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة، ستتوقف البنوك نهائيا عن طرح مثل هذه الشهادات.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي فى مصر ليسجل نحو 32.9% خلال شهر سبتمبر2017، فى مقابل نحو 33.2% خلال أغسطس الماضى.

من جانبه قال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفى، إن طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد ساهم بشكل كبير فى تشجيع الأفراد على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية، وهو الأمر الذى أدى إلى تقليل المعروض النقدى بنسبة ملحوظة.

360 مليار جنيه حصيلة الشهادات

أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 16 و20%، بلغت نحو 360 مليار جنيه منذ قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد للتوقف عن بيع تلك الشهادات.

وأضاف أبو الفتوح، أن هذه الشهادات نجحت فى جذب أكبر قدر من العملاء، وبخاصة من الذين ليس لهم تعامل مسبق مع البنوك.