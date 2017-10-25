قرقاش: خطاب محمد بن سلمان يُحير المتطرفين ويضع المملكة في موقعها القيادي

كتبت- رنا أسامة:

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بخطاب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي ألقاه، أمس الثلاثاء، خلال مُنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، مُعتبرًا أنه "حيّر التطرّف والمتطرفين"، ووضع المملكة في موقعها القيادي، بما يبعث على التفاؤل في المِنطقة ككل.

وكتب قرقاش، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، قائلًا "خطاب الأمير محمد بن سلمان بعقلانيته وتطلعه إلى المستقبل يحيّر التطرف والمتطرفين، توجه يضع المملكة في موقعها القيادي، المنطقة اليوم أكثر تفاؤلًا".

وكان الأمير محمد بن سلمان قال، في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه الرياض حتى الخميس المقبل، إن "السعودية ستدمر أصحاب الأفكار المتطرفة، وسيعيش المجتمع حياة طبيعية".

وأجاب بن سلمان، على سؤال حول أسباب تلك التغييرات التي تعيشها المملكة اليوم، قائلًا "إن مشروع الصحوة لم ينتشر لدينا إلا بعد عام 1979"، مؤكدًا أن السعوديين كانوا يعيشون قبل ذلك حياة طبيعية.

وتابع: "سنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المنفتح على العالم وكافة الأديان، لن نضيع 30 عامًا أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة".

وفي الوقت نفسه، أعرب الوزير الإماراتي عن فخره بالمملكة وإصلاحاتها، والتي كان أحدثها مشروع "نيوم" الاستثماري الضخم الذي أُعلِن عنه أمس الثلاثاء، قائلًا "نفخر ونحن نرى السعودية حاملة لواء العرب بجدارة وقدرة، خطاب الرياض العصري وجذورها الصلبة معادلة قلما تتوفر للدول، ندعو للملكة بالنجاح والريادة".

وأضاف "كم هو جميل أن تقرأ الصحافة الغربية هذا الصباح وتجد التغطية الإيجابية عن السعودية ومشاريعها وطموحها، التفاؤل بالسعودية تفاؤل بمستقبل المنطقة".



وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع "نيوم"، وقال إن "منطقة "نيوم" ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتر، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر. وسيقام مشروع نيوم على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية إلى جانب السعودية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، بحسب ما أعلنه بن سلمان.

ويعتبر موقع المشروع، المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان، الذي تعتزم مصر والسعودية إقامته بينهما. وقال ولي العهد "سيتم دعم نيوم بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين".

وقال ولي العهد السعودي إن المشروع يستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى خلق فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة. كما سيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.