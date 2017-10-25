إيران ترحب بعرض حكومة إقليم كردستان تجميد نتائج الاستفتاء

طهران - (د ب أ):

رحبت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء بعرض حكومة إقليم كردستان بشمال العراق تجميد نتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم حول الاستقلال.

وقال علي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران آية الله علي خامنئي، إن "الاستفتاء ونتائجه لم يكونا ليحققا أي شيء للأكراد أو العراقيين".

وأشار إلى أن من مصلحة جميع العراقيين عدم تغيير الوضع الجغرافي والجيوسياسي الراهن للبلاد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عنه القول إن "أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مدعوما من إيران، دون سواه ".