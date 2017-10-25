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لهذا السبب ممنوع تصوير برج إيفل في المساء

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب ممنوع تصوير برج إيفل في المساء

02:23 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

لهذا السبب ممنوع تصوير برج إيفل في المساء

لهذا السبب التقاط الصور لبرج إيفل "ممنوع قانونًا

 كتب - هشام عواض:

حذرت بلدية باريس من تصوير برج إيفل الشهير بجوار زواره خاصةً أثناء الليل، وذلك لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية .

وذكر موقع "thisisinsider"، المختص بالسياحة واللايف ستايل، أن تمنع بلدية باريس التي يعود إليها ملكية برج إيفل من تصويره في المساء، وذلك لأنها تملك حقوق الملكية الفكرية، ويعني ذلك أن البرج تحت تصرف البلدية، في السماح بالتقاط أي عدد من الصور ومقاطع الفيديو للبرج، وتداولها وبيعها ونشرها، خاصةً في الليل حيث يتم تشغيل الإضاءة الشهيرة للبرج والتي تكلف البلدية مبالغ كبيرة.

وبناءً على الملكية الفكرية، فأنه يُحظر تداول أو بيع أو نشر أي صور ومقاطع تُظهِر برج إيفل بأضواءه الليلية دون الحصول على إذنٍ مسبق من شركة "سوسيتيه دإكسبلويتاسيون دو لا تور إيفل" وهي الشركة المُشغلة لبرج إيفل.

وعلى الرغم من ذلك، فأنه لم يصدر حكم بتطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق ببرج إيفل من قبل. لأن تنفيذ هذا القانون غير واقعي مع ملايين السياح الذين يزورون البرج، لكن في حال التقاط الصور الليلية لبرج إيفل للأغراض التجارية، فيجب التقدم بطلب للحصول على إذنٍ مسبق ودفع رسوم الترخيص.

 

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مصراوي Masrawy

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