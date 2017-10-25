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150 محضرًا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

150 محضرًا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

02:25 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

150 محضرًا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تحرير150 محضرًا لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة بأحياء المدينة السكنية، ومناطق التوسع العمراني الجديد.

من جانبه، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي، في تصريحات صحفية، أن المحاضر تتضمن تغريم المخالفين ماليًا، من 11 ألفًا وتصل إلى 33 ألف جنيه، دون تصالح بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكّل لجانًا للمرور على جميع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار داخل الأحياء السكنية في مناطق التوسع والامتداد العمراني الجديد، وهي مناطق "أرض المعلمين، تقسيم الزراعيين، أرض المهندسين، تقسيم إسكان ضباط الشرطة، أرض السلام" وجرى استغلالها في الزراعة مع استخدام مياه الشرب في ري هذه القطع لتحرير محاضر لها.

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