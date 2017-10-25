القبض على عاطل بحوزته 15 ألف قرص مخدر بكفر الزيات

الغربية - مروة شاهين:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، اليوم الأربعاء، عاطلاً بحوزته 15ألف قرص مخدر.

كان المقدم محمد رشاد، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، تلقى معلومات تفيد جلب "ياسر.ص.ا" 36 سنة، مقيم كفر الزيات، كمية من عقار "التامول" المخدر.

أُعدت حملة أمنية مكونة من المقدم محمد رشاد والرائد أحمد زهران، بالتعاون مع وحدة مباحث مركز كفر الزيات، بقيادة الرائد هادي سالم، وتم ضبط المتهم وبحوزته 15ألف قرص مخدر معدة للبيع.

جرى اقتياد المتهم لديوان عام مركز كفر الزيات، وتحرر ضده المحضر رقم 52740 جنح كفر الزيات، وعرضه على نيابة مركز كفر الزيات.