براءة 7 محامين من تهمة التظاهر دون تصريح أمام محكمة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ببراءة 7 محامين من تهم التجمهر والتظاهر بدون تصريح، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ووجهت النيابة العامة للمحامين السبعة وهم كل من: "أحمد صبري أبو علم، هاني حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازي، محمد الروبي، وليد صلاح، أسماء نعيم" تهمة المشاركة في التظاهر بدون تصريح من الجهات الأمنية.

وتعود وقائع القضية التي حملت رقم ١٠٥٧٧ لسنة 2017 إلى 11 يونيو الماضي، عندما نظم عددٌ من المحامين بالإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، لإعلان رفضهم مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة جنح المنشية، قضت بتغريم المحامين السبعة مبلغ 350 ألف جنيه، لمشاركتهم في وقفة احتجاجية دون تصريح.