النيابة تأمر بالكشف الطبي على نيجيري "عض" طفل من رقبته بالقطامية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بعرض متهم نيجيري الجنسية، على الكشف الطبي، للاستفسار عن حالته النفسية والعقلية، في اتهامه بالتعدي على طفل بالقطامية، و "عض" طفل من رقبته بسبب رفضه لعب كرة القدم معه بصحبته زملائه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على نيجيري الجنسية في واقعة عض طفل من رقبته في القطامية بسبب رفضه لعب كرة القدم معه بصحبته زملائه، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيقات، وقررت حبسه 4ايام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم، لاحظ تواجد مجموعة من الأطفال تلعب كرة قدم، فتوجه إليهم طالبًا اللعب بصحبتهم، فرفض المجني عليه قائلا: أنت كبير ومش ينفع تلعب معانا"، ما تسبب في توترت أعصاب المتهم، وقام بالهجوم على الطفل مثل الأفلام" الزومي" وعض رقبته مما تسبب في قطع كبير، فلاحظ والد المجني عليه الواقعة فأسرع لإنقاذ نجله.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث، أن الأهالي تعدوا على المتهم ولقنوه علقة ساخنه نتيجة فعلته، وقاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى وإخطار قسم الشرطة بالواقعة، وألقى القبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.