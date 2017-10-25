ضبط صاحب مطبعة يقلد العلامات التجارية في الموسكي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، صاحب مطبعة بمنطقة الموسكي لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات.

وردت معلومات للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، مفادها قيام "مدحت.ص"، 25 سنة، صاحب مطبعة كائنة 5 عطفة الأحمر، ـ درب الجنينة من شارع الجيش، بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه، وعثر بداخل المطبعة على" 2700 استيكر مدون عليهم ماركات مختلفة".

وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.