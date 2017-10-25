أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة تطلب عينة "DNA" لفتاة اتهمت طالبا بهتك عرضها في أوسيم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة تطلب عينة "DNA" لفتاة اتهمت طالبا بهتك عرضها في أوسيم

02:00 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تعبيرية

كتب -صابر المحلاوي:

طلبت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار أحمد حقي، أخذ عينة من الحمض النووي "DNA" لفتاة اتهمت طالب بأنه هتك عرضها، وحملت منه سفاحا في أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة، وضعت صغيرها، ولقى مصرعه بعد ولادته بأقل من شهر، وطلبت النيابة أخذ عينة من الطفل لبيان عما إذا كان المتهم والد الطفل من عدمه.

يذكر أن تولى أيمن هشام، وكيل نيابة أوسيم التحقيقات في الواقعة، وتبين أن المجني عليها "أ. ب" البالغة من العمر 17 سنة، تعرفت على "م. م"، طالب في السنة الثالثة بكلية الحقوق، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وأعجبت به كثيرا، واستمرت العلاقة لمدة 6 أشهر، وبعدها طلب منها مقابلته في شقته، واعتقدت أن نيته سليمة وأنه يحبها، وبمجرد وصولها حاول التودد لها فسلمت نفسها له وفعلت ذلك 3 مرات.

وأشارت التحقيقات بأن المجني عليها شعرت بالإعياء فذهبت للطبيب وأخبرها بأنها حامل، حاولت إخفاء الأمر عن أهلها، وأدركت أسرتها الفاجعة، خاصة عندما ظهرت عليها علامات الحمل، وروت لهم ما حدث، وأخبرت "المتهم" لكنه تهرب منها ولم يعترف بالطفل، وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا واتهمته بالتعدي عليها، وتم القبض عليه، وبمواجهته في البداية أنكر صلته بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط صاحب مطبعة يقلد العلامات التجارية في الموسكي

    أخبار

  • حبس سايس ضبط بحوزته أسلحة نارية أثناء مشاجرات في الطالبية

    أخبار

  • ضبط هارب من 15 سنة سجن في قضية سرقة بالإكراه بالطالبية

    أخبار

  • 25 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية تنظيم "ولاية القاهرة"

    أخبار

إعلان

79b867f5f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات