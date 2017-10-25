النيابة تطلب عينة "DNA" لفتاة اتهمت طالبا بهتك عرضها في أوسيم

كتب -صابر المحلاوي:

طلبت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار أحمد حقي، أخذ عينة من الحمض النووي "DNA" لفتاة اتهمت طالب بأنه هتك عرضها، وحملت منه سفاحا في أوسيم.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة، وضعت صغيرها، ولقى مصرعه بعد ولادته بأقل من شهر، وطلبت النيابة أخذ عينة من الطفل لبيان عما إذا كان المتهم والد الطفل من عدمه.

يذكر أن تولى أيمن هشام، وكيل نيابة أوسيم التحقيقات في الواقعة، وتبين أن المجني عليها "أ. ب" البالغة من العمر 17 سنة، تعرفت على "م. م"، طالب في السنة الثالثة بكلية الحقوق، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وأعجبت به كثيرا، واستمرت العلاقة لمدة 6 أشهر، وبعدها طلب منها مقابلته في شقته، واعتقدت أن نيته سليمة وأنه يحبها، وبمجرد وصولها حاول التودد لها فسلمت نفسها له وفعلت ذلك 3 مرات.

وأشارت التحقيقات بأن المجني عليها شعرت بالإعياء فذهبت للطبيب وأخبرها بأنها حامل، حاولت إخفاء الأمر عن أهلها، وأدركت أسرتها الفاجعة، خاصة عندما ظهرت عليها علامات الحمل، وروت لهم ما حدث، وأخبرت "المتهم" لكنه تهرب منها ولم يعترف بالطفل، وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا واتهمته بالتعدي عليها، وتم القبض عليه، وبمواجهته في البداية أنكر صلته بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.