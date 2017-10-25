مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
02:16 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
رئيس مجلس الوزراء
كتب ــ محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد إجراء التعديلات عليه، من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي طلبها مجلس الدولة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 5 أبواب تشمل عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز للمستثمرين.
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