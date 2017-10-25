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مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

02:16 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء

كتب ــ محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد إجراء التعديلات عليه، من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي طلبها مجلس الدولة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 5 أبواب تشمل عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز للمستثمرين.

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مصراوي Masrawy

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