مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

كتب ــ محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد إجراء التعديلات عليه، من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي طلبها مجلس الدولة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 5 أبواب تشمل عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز للمستثمرين.