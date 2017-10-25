"عماد الدين": 4 آلاف جنيه تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الجديد

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأحاله لمجلس النواب بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته .

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن هناك ثلاث هيئات ستدير المنظومة الصحية، من خلال قانون التأمين الصحي الجديد، وهي: هيئة التمويل، هيئة الرعاية الصحية، وتشمل وحدات الرعاية الصحية الأولية، والتي ستكفل ٧٠٪ من الحالات والمستشفيات، والهيئة الثالثة هيئة الرقابة والاعتماد والجودة.

وأضاف، وزير الصحة، أن الدولة مسئولة في هذا النظام عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد ٢٠١٨، ثم باقي محافظات الجمهورية حتى عام ٢٠٣٢.

وأوضح، "عماد"، أن القطاع الخاص من الممكن أن يدخل في هذه المنظومة المتطورة، ولكن بشروط هيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الذراع الرئيسي لهذا النظام هو المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية الحكومية.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون بدأ دراسته منذ سبتمبر ٢٠١٥، وشاركت في إعداده وزارات المالية والصحة والعدل، وتمت مناقشته أكثر من مرة في الحكومة، والتشريع يغطي جميع الأمراض وجميع أفراد الأسرة وتتحمل الدولة اشتراك غير القادرين.

وأوضح وزير الصحة، أن النظام المعمول به حاليا تصل تكلفة الفرد إلى ١١٢ جنيها، وبعد تطبيق القانون الجديد ستكون تكلفة الفرد من ١٣٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠ جنيه.

ومن جانبه أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن هذا النظام تم بناءً على دراسات واقعية شارك فيها خبراء وزارة الصحة والمالية وخبراء هيئة التأمين الصحي .

وأضاف "معيط"، أن النظام الجديد بهيئاته الثلاثة يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري في جميع المستشفيات وتنال على رضاءه.