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نائبة تشيد بقرار رئيس البرلمان بـ"رفع البصمة": يعطي صورة أفضل للمجلس

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مصراوي Masrawy

نائبة تشيد بقرار رئيس البرلمان بـ"رفع البصمة": يعطي صورة أفضل للمجلس

02:10 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

علي عبد العال

القاهرة- مصراوي:

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن بدء الجلسات العامة مبكراً، في الساعة 10 صباحاً، ورفع البصمة بعد بدء الجلسة بعشر دقائق.

وأكدت "فهيم" في بيان اليوم الأربعاء، أهمية هذا القرار بسبب تغيب عدد كبير من النواب عن حضور الجلسات العامة في دوري الانعقاد السابقين، ما أثر بالسلب على الأداء البرلماني.

وأوضحت أن القرار سيجبر النواب المنقطعين عن الجلسات على الحضور، ما يعطى صورة أفضل للبرلمان، بوجود أعضائه الذين من المفترض أنهم يمثلون الشعب تحت القبة.

وأشارت "فهيم" إلى تجاوب عدد كبير من النواب، مع هذا القرار، الأمر الذي انعكس على الجلسة بأنها بدأت بالفعل الساعة 10 صباحا، وانتهائها مبكرا، وكانت النقاشات مثمرة ومفيدة، وانعكاسه على اجتماعات اللجان النوعية، التي بدورها بدأت مبكرا، وأنهت عملها على أكمل وجه.

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