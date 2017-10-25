السيسي: حريصون على الاستفادة من سياسات وبرامج «التعاون الاقتصادي»

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن "مصر حريصة على الاستفادة من سياسات وخبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، مشيدًا بمستوى التعاون بين مصر والمنظمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي ظهر اليوم الأربعاء، لسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بالدعم الفني الذي توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.

وأشار "السيسي" إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من السياسات والخبرات المتراكمة لدى المنظمة ليكون لها مردود إيجابي يتسق مع الخطط التى تنفذها مصر في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع المنظمة فى إطار برامج مكافحة الفساد والشفافية التى تضعها الدولة على قمة أولوياتها.

بدوره، أشاد سكرتير عام المنظمة بالتعاون الكامل الذى تلقاه من الحكومة المصرية، والذى يمتد على مدار أكثر من عشر سنوات فى إطار برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة.

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واستعرض "جوريا" البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج تعزيز سيادة القانون بالتعاون مع وزارة العدل، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، عبر توفير بيئة تشريعية جاذبة تتلائم مع المعايير الدولية، وبرامج بناء القدرات والمساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية.

كما تم خلال اللقاء استعراض التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة وتقلدها للمراكز القيادية في أجهزة الدولة، وذلك في إطار الاهتمام بالمرأة كفاعل رئيسي في دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع.