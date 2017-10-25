تزوجت فنانا سوريًّا وهذا رأيها في «الإغراء».. 12 معلومة عن نهى عابدين

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بدأت الفنانة نهى عابدين مشوارها الفني أثناء دراستها، وأتقنت تقديم الأدوار المركبة التي كانت سببًا في تحقيق شهرتها، ولا ترى مانعًا من تقديم أدوار الإغراء ما دامت هادفة، وتتمنى تقديم الفوازير، ولا تسعى إلى أن تكون ضمن إحدى «شلل» الفن بحثًا عن ترشيحات لأدوار درامية أو سينمائية.

في التقرير التالي يرصد لكم موقع «التحرير - لايف» 12 معلومة عن الفنانة نهى عابدين..

1- ولدت في 25 أكتوبر 1988 بمحافظة الإسكندرية.

2- تزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014 ورُزقت منه بطفل سمته «أيمن» على اسم جده السوري، وفي لقاء تليفزيوني مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أشادت نهى بدعم زوجها المعنوي لها من أجل إحراز المزيد من التقدم في مسيرتها الفنية، مضيفة: «لا توجد قيود في الزواج وزوجي يشجعني على عملي».

3- التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية من أجل تنمية موهبتها وتحقيق حلمها عام 2010، وفي عامها الدراسي الأول شاركت في عملين هما فيلم «سفاري» ومسلسل «طوق نجاة».

4- في الوقت الذي أبدعت فيه في أداء أدوارها السينمائية والدرامية، نجحت في تقديم برنامج كوميدي وهو «فلفل شطة» الذي أذيع في شهر رمضان 2013.

5- تألقت في تجسيد شخصية الفنانة سميحة توفيق في مسلسل «كاريوكا» عام 2012؛ نظرا للتشابه الكبير الذي يجمعهما، وكان العمل بطولة الفنانة وفاء عامر التي أدت دور تحية كاريوكا، ومن إخراج عمر الشيخ وتأليف فتحي الجندي.

6- نجحت في تقديم الأدوار المركبة الصعبة مع الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل «ونوس» الذي يعرض في رمضان 2016، وحازت فيه على إشادات النقاد.

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7- وصفت نهى حياتها الشخصية بالمنغلقة، وذلك خلال لقائها مع برنامج «انفراد»، المذاع على قناة «العاصمة»، مضيفة: «حياتي بسيطة وما فيهاش ناس كتير، وحياتي الأسرية رقم واحد عندي.. مش باخرج كتير وماليش شلل في الفن».

8- ترفض نهى تسمية بعض الأدوار الدرامية والسينمائية بـ«أدوار الإغراء»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ضد استغلال مثل هذه الأدوار من أجل هدف دعائي أو ترويجي خاص بالعمل، مشيرة إلى أنها لن ترفض ارتداء «المايوه» إذا ما اقتضى الدور ذلك.

9- وترى نهى أن فن الرقص الاستعراضي أصبح الهدف منه تصدير الإيحاءات الجنسية، موضحة: «الرقص دلوقتي مش زي بتاع زمان، الراقصات دلوقتي بيشتغلوا على الكبت اللي عند الشباب».

10- في تصريحات صحفية، أعربت نهى عن أمنيتها في تقديم أعمال استعراضية مثل «الفوازير»، مؤكدة أنها تحب الرقص والاستعراض كثيرًا، لافتة إلى أن الفنانتين شريهان ونيللى هما مثلها الأعلى.

11- تعرضت نهى للإحراج في لقاء تليفزيوني حينما سألها الإعلامي سعيد حساسين عن اسم رئيس الوزراء الحالي ولم تعرف اسمه، مبررة: «بيتغيروا كتير وأنا مش مركزة».

12- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها: "سيدنا السيد، وميراث الريح ولعبة الموت وفرق توقيت، والكابوس، وكان مسلسل «حلاوة الدنيا» آخر أعمالها، حيث قامت بدور شقيقة الفنانة التونسية "هند صبري".



