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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال صيانة كباري بنها

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال صيانة كباري بنها

02:08 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، كوبري قرية ورورة، وكوبري 15 مايو ببنها، للوقوف على أعمال الصيانة التي تجري بهما.

وأعطي عشماوي، تعليماته لمدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، بسرعة الكشف عن المرافق أسفل الكوبريين، للبدء في تعميق الطريق، ليستوعب سيارات النقل، للحد من الحوادث الناتجة من السيارات ذات الارتفاعات العالية.

واختتم عشماوي الجولة بتفقد مشروع رصف شوارع قرية الرملة، إحدى قرى مركز ومدينة بنها ببلاط الإنترلوك، حيث جرى الانتهاء من 10 شوارع من إجمالي 25 شارعًا مخصص لهم مبلغ 1.2 مليون جنيه، ووجه المحافظ بمراعاة الشكل الجمالي للرصف وضبط المستويات وسرعة الانتهاء من الشوارع المتبقية.

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