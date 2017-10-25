ضبط 16 قطعة سلاح و3 تجار مخدرات في حملة أمنية بقنا
ضبط 16 قطعة سلاح و3 تجار مخدرات في حملة أمنية بقنا
02:06 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
ارشيفية
قنا – عبد الرحمن القرشي:
شنت مديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة على مراكز قنا الـ 9 بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق أمن المواطن القنائي.
وضبط الحملة 16 قطعة سلاح ناري غير مرخص وحائزيه من الخارجين عن القانون، و3 تجار مواد مخدرة في حالة تلبس، و28 قضية تموين، و945 قضية متنوعة.
حررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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