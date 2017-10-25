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بيطري الوادي الجديد ينفذ حملات ضد الأمراض الوبائية

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مصراوي Masrawy

بيطري الوادي الجديد ينفذ حملات ضد الأمراض الوبائية

01:58 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

بيطري الوادي الجديد ينفذ حملات ضد الأمراض الوبائية

مديرية الطب البيطري

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات التحصين ضد كافة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية بمراكز وقرى المحافظة خاصة في فصل الشتاء.

وأكد بشير، لمصراوي، أن المديرية تنفذ أيضا عدة ندوات إرشادية لصغار المزارعين والمربيين، وذلك بهدف توعيتهم بأهم الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان.
كما لفت بشير، إلى أن المديرية تتلقى كافة بلاغات المزارعين الخاصة بظهور أي أمراض جديدة أو أوبئة وذلك بهدف التعامل معها في الحال وتشخصيها.

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