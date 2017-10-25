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محمود سعد لمصراوي: أعود لـ"النهار" قريبًا

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مصراوي Masrawy

محمود سعد لمصراوي: أعود لـ"النهار" قريبًا

02:07 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الإعلامي الكبير محمود سعد

كتب – محمود رمزي:

قال الإعلامي الكبير محمود سعد، إنه سيعود مجددًا لقناة النهار ببرنامج جديد عليها، بعد مشاورات مع مسئولي القناة على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف "سعد"، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن عودته مرهونة بالانتهاء من جميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبرنامج.

كان محمود سعد قد أنهى تعاقده مع تلفزيون النهار، في ديسمبر 2015، حيث قرر التوقف عن الظهور الإعلامي هذه الفترة.

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