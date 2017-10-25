الصحة: إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 12 مواطنًا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بطريق مصر أسوان الزراعي، مدخل شوشة، محافظة المنيا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة، كانت في موقع الحادث بعد 6 دقائق، فور إبلاغ الهيئة به، نقلت المصابين إلى مستشفى قلوصنا المركزي بسملوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.