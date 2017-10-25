أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

01:55 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الصحة: إصابة 12 مواطنا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 12 مواطنًا إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بطريق أسوان الزراعي، مدخل شوشة، محافظة المنيا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة، كانت في موقع الحادث بعد 6 دقائق، فور إبلاغ الهيئة به، نقلت المصابين إلى مستشفى قلوصنا المركزي بسملوط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الوزراء" ينفي انتشار "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس

    أخبار

  • "الصحة": توفير 198 ألف حقنة "بنسيلين" طويل المفعول بالأسواق

    أخبار

  • الصحة: تطعيم 11 مليون تلميذ ضد الديدان المعوية

    أخبار

  • الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 سير

    أخبار

إعلان

08a8324478.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة