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"الوزراء" يوضح حقيقة وقف استيراد القمح الفرنسي

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مصراوي Masrawy

"الوزراء" يوضح حقيقة وقف استيراد القمح الفرنسي

01:54 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

استيراد القمح الفرنسي

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن اعتزام وزارة وقف واردات القمح الفرنسي مؤقتًا من الموردين الفرنسيين لعدم مطابقتها للمواصفات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان أصدره المركز اليوم، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن وقف واردات القمح الفرنسي.

وأشارت الوزراة، إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، وترسل الهيئة عددًا من اللجان؛ للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.

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