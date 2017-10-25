وزيرة سابقة تتحدى أردوغان

القاهرة- (مصراوي):

شكلت وزيرة الداخلية التركية السابقة ميرال أكسينر، حزبا جديدا على أمل أن تتحدى الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2019، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقالت الشبكة أن ميرال أكسينر، 61 عاما، أسست الحزب الصالح، الأربعاء، في أنقرة مع مع مجموعة من المشرعين الذين انفصلوا عن الحزب القومي التركي هذا العام.

ولفتت إلى غضب أعضاء الحزب الجديد الدعم الذي قدمه الحزب القومي للرئيس أردوغان في استفتاء على الدستور في أبريل الماضي يزيد من صلاحيات الرئيس.

وكانت أكسينر أول وزيرة داخلية امرأة في تركيا، وشغلت المنصب بين عامي 1996 و1997 حتى تمت الإطاحة بالحكومة، وهي تحالف إسلامي محافظ، تحت ضغط عسكري.