"الوطن" تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على كنيسة ماري جرجس ببورسعيد

أحد خدام الكنيسة: إطلاق النار كان من العمارة المواجهة للكنيسة.. والطلقات وصلت إلى الداخل

كتب : هبة صبيح منذ 33 دقيقة

رصدت "الوطن" تفاصيل إطلاق الرصاص على جدران كنيسة ماري جرجس بشارع محمد علي ببورسعيد؛ حيث أوضح العميد فوزي بطرس من خدمة الكنيسة أن طلقات النيران انطلقت بغزارة على الأبواب الرئيسية الحديدية ثم دخلت إلى أبواب المبنى.

وأشار إلى أن الطلقات لم تأت من الشارع فقط بل من العمارة المهجورة المواجهة للكنيسة؛ حيث وصلت الطلقات إلى أعلى صورة الملاك ماري جرجس، واخترقت الجدران لتصل إلى الهيكل "المكان الذي تتم فيه إقامة الصلاة".

الأمن يفض اعتصام الإخوان بمسجد التوحيد بعد اشتباكات مع المتظاهرين

في السياق ذاته، فضت قوات الشرطة والجيش اعتصام الإخوان وأنصار المعزول في مسجد التوحيد بحي الزهور، وأزالت بقايا المنصة التي تم حرقها والمتعلقات الخاصة بالمعتصمين وألقت بها خارج المسجد.

وتفقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد المسجد ومحيط الاعتصام وطلب رفع آثار أعمال الشغب، ورفع المنصة من أمام المسجد، وقال المحافظ إنه تم تأمين المنطقة من قبل الجيش والشرطة بشكل مكثف لعدم تكرار اشتباكات مرة أخرى.