العاهل الأردني يؤكد دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير برعاية مصرية

غزة - (د ب أ):

أكد العاهل الأردني عبد الله بن الحسين اليوم الأربعاء دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير برعاية مصرية الذي تم إعلانه في 12 من الشهر الجاري ووصفه بالإنجاز.

ونقل بيان لحركة حماس عن العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، "ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة".

وشدد الملك عبد الله على "مواصلة الأردن مواقفه بدعم كل الفلسطينيين خاصة أمام التحديات الراهنة".

وذكر بيان حماس أن هنية استعرض مع العاهل الأردني التطورات السياسية الأخيرة وخاصة في ملف المصالحة، مؤكداً أن حركة حماس "جادة وماضية في التطبيق الأمين للاتفاقات حيث أصبح الانقسام خلف ظهورنا خاصة أن هذه المرحلة تتطلب الوحدة الفلسطينية".

وأكد هنية أهمية الدور الأردني في إنجاح المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى "العلاقات الفلسطينية الأردنية الوثيقة والروابط التاريخية بين الشعبين".

كما أكد رفض حماس لكل مؤامرات وطروحات الوطن البديل، مشددا على أن "فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن، ولن نسمح لأي نظريات حول الوطن البديل أن تمرر في الأردن فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه".

وأشار إلى حرص حماس على الأردن وأمنه، منبهاً إلى أن "أمن الأردن هو من أمننا، والأمن القومي الأردني محفوظ ومحمي، وحريصون أن يكون حاضره ومستقبله قوياً ومؤمناً".

كما أعرب هنية عن تقدير حماس واحترامها للولاية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس ورفض أي مساس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.