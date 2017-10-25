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الجنايات تقضي ببراءة متهم في قضية "خلية المعصرة"

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مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي ببراءة متهم في قضية "خلية المعصرة"

02:08 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

معهد أمناء الشرطة

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، ببراءة متهم في إعادة إجراءات محاكمته، في اتهامه مع آخرين بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المعصرة".

وكانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم بأمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

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