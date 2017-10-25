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مكافحة المخدرات تضبط 13 كيلو بانجو وحشيش بحوزة 4 عاطلين

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مصراوي Masrawy

مكافحة المخدرات تضبط 13 كيلو بانجو وحشيش بحوزة 4 عاطلين

02:01 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مكافحة المخدرات تضبط 13 كيلو بانجو وحشيش بحوزة 4 عاطلين

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية لضبط كل ما يُخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري ومتعاطي المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط كل من "سراج الدين.س"، و"أحمد.ع " و "مصطفى.ا"، و"كريم.م"، و"ياسر.م"، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت 7.800 كيلو جرام بانجو، و5.750 كيلو جرام حشيش، ومبلغ مالي قدره 109 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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