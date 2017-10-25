تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بقضية "اقتحام قسم التبين" لـ 7 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأربعاء، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة أسامة أحمد السباعي، المحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين"، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل؛ لحضور محامي المتهم الأصيل.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بمعاقبة المتهمين حضوريًا سيد عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، في إعادة محاكمتهما بقضية "اقتحام قسم التبين"

كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة.

يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين بأمر الإحالة، عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.