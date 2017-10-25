حبس سايس ضبط بحوزته أسلحة نارية أثناء مشاجرات في الطالبية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، بحبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ضبط بحوزته على 3 بنادق آلية، وخرطوش يقوم باستخدامها في المشاجرات بمنطقة الطالبية.

كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "سمير ع"، وشهرته نوفل "46 سنة"، سايس، مسجل خطر، بحيازة أسلحة نارية وتأجيرها للبلطجية؛ لاستخدامها في المشاجرات.

وعلى الفور تم ضبطه واعترف بإخفاء الأسلحة لدى صديقه "سيد ج" 30 سنة، سائق، وتم ضبط الأخير وبحوزته بندقية آلية و2 بنادق خرطوش، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه.