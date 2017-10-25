أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس سايس ضبط بحوزته أسلحة نارية أثناء مشاجرات في الطالبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس سايس ضبط بحوزته أسلحة نارية أثناء مشاجرات في الطالبية

01:56 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

حبس سايس ضبط بحوزته أسلحة نارية أثناء مشاجرات في الطالبية

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، اليوم الأربعاء، بحبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ضبط بحوزته على 3 بنادق آلية، وخرطوش يقوم باستخدامها في المشاجرات بمنطقة الطالبية.

كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "سمير ع"، وشهرته نوفل "46 سنة"، سايس، مسجل خطر، بحيازة أسلحة نارية وتأجيرها للبلطجية؛ لاستخدامها في المشاجرات.

وعلى الفور تم ضبطه واعترف بإخفاء الأسلحة لدى صديقه "سيد ج" 30 سنة، سائق، وتم ضبط الأخير وبحوزته بندقية آلية و2 بنادق خرطوش، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تطلب عينة "DNA" لفتاة اتهمت طالب بهتك عرضها في أوسيم

    أخبار

  • ضبط هارب من 15 سنة سجن في قضية سرقة بالإكراه بالطالبية

    أخبار

  • 25 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية تنظيم "ولاية القاهرة"

    أخبار

  • القبض على سايس وبحوزته أسلحة آلية يؤجرها للبلطجية بمنطقة الطالبية

    أخبار

إعلان

574b6f3d29.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات