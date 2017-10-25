تأييد حبس الضابط المتهم بقتل طلعت شبيب 7 سنوات

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قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الضابط سمير هاني، المتهم بتعذيب المواطن طلعت شبيب، الشهير بـ"مواطن الأقصر" حتى الموت و4 مخبرين، وأيدت المحكمة حكم سجنهم 7 سنوات، و3 سنوات للآخرين وكلك تأييد تغريم وزير الداخلية بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون كتعويض للمدعين بالحق المدني.

وقضت محكمة جنايات الأقصر بدائرة قنا، بالسجن المشدد7 سنوات ضد الضابط المذكور والشغل 3 سنوات لكل من "موسى. ي" و"مصطفى. ج" و"محمد. أ" و"محمود. س" و"مرسال. ح" مخبرين سريين، بتهمة ضرب طلعت شبيب - ضربًا أفضى إلى موت داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه بتهمة حيازته أقراص مخدرة، كما قضت ببراءة كل من الملازم أول "باهر. ط" و"محمد. أ" والنقيب "إبراهيم. ع" و4 مجندين مخلي سبيلهم، وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون للمدعين بالحق المدني كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.

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تعود أحداث القضية إلى نوفمبر عام 2015، عندما ألقى الأمن القبض على المجنى عليه في أثناء جلوسه على أحد المقاهي، ووجدوا معه "شريط من مخدر الترامادول "، وتم نقله إلى قسم شرطة الأقصر للتحقيق معه، وتم الاعتداء بالضرب عليه حتى فارق الحياة.