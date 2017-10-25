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نكشف تفاصيل عودة محمود سعد إلى قناة النهار

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نكشف تفاصيل عودة محمود سعد إلى قناة النهار نكشف تفاصيل عودة محمود سعد إلى قناة النهار

التحرير

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قالت الإعلامية هبة شلبى، رئيسة تحرير برنامج الإعلامى محمود سعد، إن إدارة قناة النهار توصلت إلى اتفاق مع الإعلامى محمود سعد من أجل عودته لتقديم برنامج تليفزيونى على القناة.

وأوضحت "شلبى" فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن محمود سعد سيقدم نسخة جديدة من برنامج آخر النهار، الذى يذاع على القناة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على الأجزاء الرئيسية فى التفاصيل، ومن المقرر أن يظهر على الشاشة قريبًا بعد الانتهاء من باقى التفاصيل الصغيرة المتبقية.

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وأكدت أنه يجرى العمل على الانتهاء من كل التجهيزات والتحضيرات الخاصة بعودة سعد للظهور مجددًا على شاشة "النهار"، وقالت: «فى غضون فترة قليلة سيعود سعد إلى آخر النهار».

وكان الإعلامى محمود سعد، قد أعلن فى شهر ديسمبر من عام 2015، آخر حلقات برنامجه «آخر النهار»، المذاع على قناة النهار الفضائية.

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التحرير

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